Sony und das Team von Santa Monica Studio haben einen „New Game Plus“-Modus für God of War angekündigt. Das kostenlose Update soll euch noch in diesem Monat eine ordentliche Packung Wiederspielwert bescheren.

Sehenswert: die Kämpfe von God of War im Trailer

Wer das neue God of War gespielt und bestenfalls gemocht hat, durfte sich bereits im vergangenen Monat über gute Neuigkeiten freuen: Eine Stellenausschreibung auf der Webseite des Entwicklers Santa Monica Studio weist darauf hin, dass eine Fortsetzung oder zumindest DLC-Inhalte auf dem Weg sind.

Bis es aber offiziell so weit ist, dürfen sich Spieler auf ein bisschen Wiederspielwert freuen. Wie Sony im englischsprachigen PlayStation Blog angekündigt hat, will der Entwickler vier Monate nach Veröffentlichung des Spiels einen „New Game Plus“-Modus für God of War nachreichen.

Hier dürft ihr Kratos' und Atreus' Reise von neuem bestreiten, wobei das im letzten Spieldurchgang gesammelte Equipment erhalten bleibt und sogar eine neue Item-Stufe hinzugefügt wird, die sich herstellen und durch eine neue Ressource bis ans Maximum upgraden lässt. Und das könnte bitter nötig sein: Zwar lässt sich der „New Game Plus“-Modus auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad spielen, eure zahlreichen Feinde sollen dabei aber stärker auftreten und teilweise sogar neue Fähigkeiten besitzen.

Wie das bei Dark Souls und zahlreichen anderen Spielen der Fall ist, konzentriert sich auch dieser „New Game Plus“-Modus vornehmlich auf das Spielerische – willkommen ist da die Möglichkeit, dass ihr Zwischensequenzen auf Knopfdruck überspringen und so konstant in Bewegung bleiben könnt. Diese Funktion soll dann übrigens auch im normalen Modus zur Verfügung stehen.

Wer den „New Game Plus“-Modus spielen will, muss God of War zuvor mindestens einmal auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad beendet haben. Nach Installation des Patches ab dem 20. August sollte der Modus dann im Hauptmenü anwählbar sein.