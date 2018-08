Das amerikanische Spielemagazin IGN zeigt exklusives neues Gameplay-Material zu Assassin’s Creed – Odyssey. Es enthält viel von dem, was die Serie ausmacht und einige der Neuerungen des kommenden Teils. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

In Assassin's Creed - Odyssey lässt sich eine Menge Unfug treiben:

Ubisoft hat dem Spielemagazin IGN neues Videomaterial zu Assassin’s Creed – Odyssey zur Verfügung gestellt. In den etwa 12-minütigen Spielszenen könnt ihr dem männlichen Protagonisten Alexios dabei zusehen, wie er Hippokrates‘ Hilfe ersucht und damit eine Quest in Gang setzt, die Notizen des Arztes zu beschaffen. Dabei kommt natürlich auch das für die Serie neue Dialogsystem zum Einsatz. Ihr erhaltet zudem Einblicke in die Skill-Bäume von Alexios, das Ausrüstungsmenü sowie jede Menge Schleich- und Kampfszenen. Hier seht ihr die vollständige Quest:

(Quelle: YouTube, IGN)

Wahlweise gibt es auf der Seite von IGN übrigens eine Version mit Kommentaren der Entwickler, die euch ebenfalls interessieren könnten. Insgesamt ergibt sich ein guter Eindruck davon, wie Missionen in Assassin’s Creed – Odyssey ablaufen und dass an bestimmten Punkten des Spiels alternative Möglichkeiten zum Vorgehen zur Verfügung stehen. Für noch umfangreichere Informationen und Eindrücke lest unsere Vorschau vom Anspieltermin "Origins mit neuen Gewändern".

Die Reaktionen auf Assassin’s Creed – Odyssey sind bisher sehr gemischt. Die einen meinen, es habe nichts mehr mit dem Kern der Serie zu tun, die anderen freuen sich auf das neue Setting. Zu welchem Lager gehört ihr? Schreibt es uns, wir freuen uns auf eure Meinungen.