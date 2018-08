Nachdem Nintendo gestern mit neuen Informationen zu Super Smash Bros. Ultimate definitiv nicht gespart hat, wird jetzt noch einmal nachgelegt. Abseits der Nintendo Direct hat das japanische Unternehmen eine ganz besondere Edition des kommenden Switch-Spiels angekündigt.

Ist Teil der neuen Kämpferriege: King K. Rool aus Donkey Kong

Zeitgleich mit der Standard-Version wird es am 7. Dezember eine Super Smash Bros. Ultimate - Limitierte Edition geben. Diese enthält neben dem Spiel zusätzlich einen Gamecube-Controller und den passenden Adapter, so dass eurem Switch-Ausflug nichts mehr im Wege steht.

Einen Preis für die besondere Edition hat Nintendo allerdings nicht verraten. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich die Sonderversion außerdem noch nicht vorbestellen.

Die Super #SmashBros. Ultimate - Limitierte Edition erscheint zeitgleich zur regulären Edition am 7. Dezember.



Enthalten sind eine Ausgabe des Spiels, ein Nintendo GameCube Controller Super Smash Bros.-Edition und ein Nintendo GameCube Controller-Adapter! pic.twitter.com/pcM70pW2l9 — Nintendo DE (@NintendoDE) 8. August 2018

Falls ihr bislang übrigens noch nicht in Kontakt mit der "Super Smash Bros."-Reihe gekommen seid, dann werft doch vorher einen Blick auf unseren Blickpunkt "Super Smash Bros.: Nur Nintendo kann ein solches Spiel erfolgreich machen".

Super Smash Bros. Ultimate wird voraussichtlich am 7. Dezember exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Mit an Bord ist die bislang größte Auswahl an Kämpfern und Arenen, die je ein Serienteil geboten hat.