Seit gestern ist die neue „Mixed Reality“-Brille des Unternehmens Magic Leap auf dem Markt. Diese ist allerdings für Entwickler konstruiert und streng limitiert. Die Videos auf YouTube und Twitter geben uns einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen technologischen Möglichkeiten, die Videospielentwicklern und vielleicht auch bald uns zur Verfügung stehen.

Magic Leap hat sich schon seit Jahren auf „Mixed Reality“-Technologie spezialisiert, also Technologie, die unsere eigene Wahrnehmung mit digitaler ergänzt. Mit an Bord sind Investoren wie Google und Partner wie Lucasfilm, aber auch Science-Fiction Buchautor Neal Stephenson.

Die „Magic Leap“-Brille erweitert unsere Realität durch digitale 3D-Objekte, indem ein Lichtfeld auf die Netzhaut der Augen des Nutzers projiziert wird. Die Technologie ist kostenintensiv, was zu einem satten Preis von 2.295 US-Dollar (knapp 2.000 Euro) pro Brille führt. Für den Mainstreammarkt sind sie folglich noch nicht tauglich, da zudem der vorhandene App-Katalog noch verhältnismäßig dünn aussieht.

Das Erscheinen der Brille könnte aber ein Startschuss für alle kreativen Köpfe aus der Medienbranche, besonders der Gamingbranche, sein. Mit dem Release der Magic Leap One kam nämlich auch ein Update, das es Entwicklern möglich macht mit der "Unreal Engine 4"-Software, Spiele für die Brille zu entwickeln.

Indie-Entwickler Giant Space Turtle postete bereits vor zwei Wochen eine kleine Kostprobe ihrer Spielereien mit der Unity-Software und der "Magic Leap"-Brille.

Make your own derpy gravity defying driving game using this #Magicleap developer lesson in #Unity ! 🚗😎 https://t.co/P70P4kCtvG pic.twitter.com/H4VGXXVPTN

Aber auch der Director des Immersive Storytelling, Graham Roberts, der New York Times zeigt sich euphorisch:

Excited for the @nytimes to be a @magicleap featured early access partner, pushing our immersive storytelling explorations to the razors edge of innovation. The Helio browser is very interesting, incredible to visit Magic Leap HQ to build a first demo. pic.twitter.com/9VGUdxBAWr