Die Gerüchte bestätigen sich: Ab sofort könnt ihr den "Battle Royale"-Shooter Fortnite auch auf Android-Smartphones spielen. Zumindest, wenn ihr eines von Samsung besitzt. Die Android-Version ist zuerst exklusiv für eine Reihe von Samsung-Telefonen verfügbar.

Fortnite: Trailer zur Android-Version

Heute um 17 Uhr fand die Vorstellung des neuen Samsung Galaxy Note 9 statt, bei der eine überraschende Mitteilung gemacht wurde: Ab sofort ist Fortnite auch für Android-Smartphones verfügbar, jedoch nur für einige Samsung-Modelle. Hier seht ihr die Liste aller kompatiblen Geräte:

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S7 und S7 Edge

Samsung Galaxy S8 und S8 Plus

Samsung Galaxy S9 und S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy Tab S4

Um Fortnite auf einem dieser Modelle spielen zu können, müsst ihr in euren Smartphone-Einstellungen den Game Launcher aktivieren.

Übermorgen startet dann eine geschlossene Beta für alle anderen Android-Geräte. Die Anmeldung auf der dafür eingerichteten Homepage von Epic Games startet am Samstag, den 11. August. Per Los wird dann entschieden, wer an der Beta teilnehmen kann.

Fortnite erobert also weitere Geräte, das Spiel scheint fast unaufhaltsam. Habt ihr es schon mal mit der Mobile-Variante versucht? Was haltet ihr von der Android-Version des Spiels? Schreibt es uns in die Kommentare!