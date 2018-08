Pokémon Let's Go: Der Ärger kommt noch viel härter

Jetzt gibt es Ärger und es kommt noch viel härter! Denn Team Rocket macht euch in Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli die Hölle heiß. Das geht aus einer Pressemitteilung seitens Nintendo hervor. "Pokémon X und Y"-Fans kommen auch nicht zu kurz: Die Mega-Entwicklungen wird es nun auch in der Kanto-Region geben. Was euch noch alles erwartet, erfahrt ihr im Folgenden.

Der neueste Trailer lässt Fanherzen höher schlagen:

Pro Kampf werdet ihr einmal die Möglichkeit haben, bei einem eurer Pokémon eine Mega-Entwicklung auszulösen. Dafür braucht ihr allerdings einen Schlüssel-Stein und den jeweiligen Mega-Stein für euer Pokémon. Diese Form der Entwicklung entfesselt für kurze Zeit eine spezielle Energie eures Pokémons. Bisaflor, Glurak und Turtok werden die ersten Monster sein, bei denen ihr eine Mega-Entwicklung auslösen könnt.

Des weiteren soll es euch an viele interessante Orte der Kanto-Region führen. Pokémon-Matrosen werden sich auf dem Kreuzfahrtschiff MS Anne heimisch fühlen. Doch Vorsicht: "Team Rocket"-Mitglieder Jessie, James und Mauzi warten schon darauf, euch so richtig auf den Senkel zu gehen. Rattan und Smogon sind selbstverständlich auch dabei.

Nicht mehr lang, dann könnt ihr das Exemplar eures Favoriten in euren Händen halten. Am 16. November werden voraussichtlich Pokémon - Let’s Go, Pikachu! und Pokémon - Let’s Go, Evoli! erscheinen. Und wer weiß, was euch noch alles erwartet.