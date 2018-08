Tüftler haben einen unfertigen „Virtual Reality“-Modus in der Firmware der Nintendo Switch gefunden. Offenbar beschäftigte sich Nintendo vor Fertigstellung seiner Hybridkonsole tatsächlich mit einer Umsetzung des aktuellen Techniktrends.

Virtual Reality lässt sich mittlerweile mit Abstrichen schon zum kleinen Preis erleben. Doch während die Großkonzerne Sony mit PlayStation VR und Microsoft mit Windows Mixed Reality bereits auf den an Geschwindigkeit zunehmenden VR-Zug aufgesprungen sind, ist Nintendo nach wie vor nicht an Techniktrends wie 4K und Virtual Reality interessiert.

Scheinbar zumindest. Denn Hacker haben auf der Hybridkonsole Nintendo Switch einen verstecken VR-Modus gefunden, der Konsumenten eigentlich nicht zur Verfügung steht. Schon vor gut einem Jahr hatte der Twitter-Nutzer Cody Brocious einen Screenshot des wohl offiziellen Nintendo-Codes in den Tiefen der Switch-Firmware veröffentlicht, der von einem VR-Modus spricht.

