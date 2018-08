Am Wochenende gibt’s was zu zocken: Bethesda geht auf Steam in den Sale, sowohl mit den neuesten, als auch mit den ältesten ihrer Klassiker. Wir haben einige Angebote aufgelistet, die euch interessieren könnten.

Auf der E3 kündigte Bethesda sein neues Sci-Fi-Rollenspiel an: Starfield

Für Rollenspiel-, Shooter- und Horror-Fans ist der derzeitige Bethesda-Steamsale ein Traum. Vor allem wenn ihr ein paar gute alte Bethesda-Klassiker nachholen wollt. Hier haben wir unsere Favoriten des Sales für euch aufgelistet:

Wolfensstein 2 - The new Colossus für 23,99 Euro statt 59,99 Euro

Rage für 2,49 Euro statt 9,99 Euro

The Evil within Bundle für 9,99 Euro statt 24,99 Euro

Prey für 14,99 Euro statt 29,99 Euro

Fallout 4 VR für 41,99 Euro statt 59,99 Euro

Dishonored für 34,99 Euro statt 69,99 Euro

The Elder Scrolls Online für 9,99 Euro statt 19,99 Euro

The Elder Scrolls Online - Morrowind

The Elder Scrolls Online könnt ihr bis zum 15. August übrigens noch kostenlos spielen. Die gesamte Breite der Angebote könnt ihr euch hier anschauen.

Wer von euch hat eine dieser Reihen noch nicht gespielt und stürzt sich am Wochenende in den Marathon? Schreibt uns in die, Kommentare worauf ihr besonders heiß seid!