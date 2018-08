Ein neuer Skin in Fortnite sorgt derzeit für Diskussionen in der Community, denn nur die wenigsten User werden bereit sein, so viel Geld dafür auszugeben. Doch wieso ist der Skin überhaupt so teuer?

Im Rahmen der Vorstellung des neuen Samsung Galaxy Note 9 gab es eine Ankündigung, auf die Fortnite-Fans schon seit Monaten warten. Denn endlich kann man das Spiel von Epic Games auf Android spielen – auch wenn es nur für wenige Samsung-Modelle der Fall ist.

Doch eine ganz andere Ankündigung lässt die Gemüter der User erhitzen, denn es gibt wieder einen exklusiven Skin, namens Galaxy-Skin, für den Battle Royale-Titel von Epic Games. In der Vergangenheit gab es bereits exklusive Inhalte wie Tänze, Gleiter und Rucksäcke für Twitch Prime-User und nach demselben Prinzip funktioniert auch dieser neue Skin, der gratis eingelöst werden kann.

Doch um das zu machen, müsst ihr Fortnite entweder auf einem Samsung Galaxy Tab S4 oder auf dem neuen Samsung Galaxy Note 9 starten. Eine wirklich teure Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass ein neues Tab S4 etwa 750 Euro und das Note 9 knapp 999 Euro kostet.

Der folgende User findet es unfair, dass nicht jeder so einen Skin erhalten kann:

First we can't get the royale bomber in the US, now fucking galaxy skin for certain Samsung devices. Make it fair for everyone to get these skins @FortniteGame