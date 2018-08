Assassin's Creed - Odyssey: Viele Fans sind von den neuen Spielszenen enttäuscht

Am 09. August zeigte das englischsprachige Spielemagazin IGN exklusive neue Spielszenen zu Assassin’s Creed – Odyssey. Viele Fans sind von dem Video jedoch enttäuscht, wie zahlreiche Bewertungen und Kommentare auf Youtube bezeugen.

Das ist der Enthüllungs-Trailer zu Assassin's Creed - Odyssey:

Fast 25 Prozent all jener, die das Youtube-Video zu den exklusiven Gameplay-Szenen bewertet haben, vergeben einen Daumen nach unten. Wie sich den Kommentaren entnehmen lässt, sind die Gründe dafür vielfältig. So unterscheide sich Assassin’s Creed – Odyssey nur gering von seinem direkten Vorgänger, Assassin’s Creed – Origins. Das „Open World“-Abenteuer biete aus Sicht der Fans schlicht und ergreifend zu wenige Neuerungen. Auch wir haben in unserer Vorschau: „Assassin’s Creed – Odyssey - Origins mit neuen Gewändern?“ dazu Stellung bezogen.

(Quelle: Youtube, IGN)

Einen weiteren Kritikpunkt stellt die englische Synchronstimme des spartanischen Protagonisten Alexios dar, mit der sich viele Spieler nicht anfreunden können. Außerdem bemängeln einige Fans, dass das Spiel nur noch wenig mit dem Titel „Assassin’s Creed“ gemein habe: Immerhin spielt ihr zum ersten Mal in der Geschichte einen spartanischen Krieger (oder wahlweise eine Kriegerin), der mit lautlosen Attentaten wohl kaum in Verbindung gebracht werden kann und anstatt der versteckten Klinge auf Leonidas Speerspitze zurückgreift.

Natürlich sollte berücksichtigt werden, dass die Arbeiten an Assassin’s Creed – Odyssey noch nicht abgeschlossen sind. Bis zur voraussichtlichen Veröffentlichung, am 5. Oktober 2018, hat Ubisoft noch genügend Zeit einige Änderungen am „Open World“-Abenteuer vorzunehmen.

Was haltet ihr von Assassin’s Creed – Odyssey? Kann euch das Abenteuer im antiken Griechenland überzeugen oder seid auch ihr mit den Neuerungen unzufrieden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!