Mit dem Kartenspiel The Elder Scrolls - Legends schreibt sich Bethesda ganz klar Crossplay auf die Fahne. Der Umstand, dass ein gewisser Konsolenriese das viel geforderte Feature bis heute nicht unterstützt, könnte nun dazu führen, dass seine Plattform ohne das Spiel auskommen muss.

Sehenswert: das Gameplay von The Elder Scrolls - Legends im Trailer

Das digitale Kartenspiel The Elder Scrolls - Legends soll noch in diesem Jahr auf die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch kommen – das hat Bethesda offiziell angekündigt. Wie der Entwickler und Publisher nun aber hat durchblicken lassen, könnte eine der genannten Konsolen dabei doch übergangen werden.

Als strategisches Kartenspiel soll The Elder Scrolls - Legends auf allen Plattformen gleich aussehen und – was ganz besonders wichtig ist – auch im Verbund mit allen Plattformen spielbar sein. Das heißt auch, dass ihr auf einem gewissen Gerät loslegen und wahlweise auf einem anderen Gerät weiterspielen könnt. Bis heute unterstützt Sony mit seiner PS4 allerdings kein sogenanntes Crossplay. Ein Grund für Bethesda, den geplanten PS4-Release abzusagen?

„Wir sprechen auch weiterhin mit all unseren Plattformpartnern“, so Bethesdas Marketing-Chef Pete Hines im Interview mit der englischsprachigen Webseite Game Informer. „Aber diese Bedingungen sind im Grunde nicht verhandelbar. Wir können nicht über eine Version von Legends sprechen, in der ihr euren Fortschritt mitnehmt, und einer anderen Version, in der ihr in einem Ökosystem bleibt, das von allem anderen abgeschottet ist. Das widerspricht dem, worum es in dem Spiel geht.“

Hines hütete sich, im Interview spezifisch Sony oder die PlayStation 4 zu erwähnen. Sollte Crossplay allerdings die große Maxime von The Elder Scrolls - Legends sein, könnte sie einem PS4-Release tatsächlich im Wege stehen. Immerhin hat selbst das so erfolgreiche Fortnite Sony bislang nicht von einer Crossplay-Unterstützung überzeugen können.

Mit Spielen wie Minecraft zelebrieren die Konkurrenten Nintendo und Microsoft das viel geforderte Feature derweil geradezu und lassen ihre Spieler bereits aufeinander treffen. Möglicherweise kann Sony auf lange Sicht überzeugt werden, wenn potenziell große Spiele wie The Elder Scrolls - Legends nicht auf ihrer Plattform erscheinen?