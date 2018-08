Schon mehrmals hat Bethesda für Fallout 76 versprochen, dass sich die Entwickler besonders um Trolle kümmern möchten. Wer andere Spieler belästigt oder sie wiederholt tötet, soll Konsequenzen spüren. Im Rahmen der Quakecon 2018 hat das Entwicklerteam die Maßnahmen nun etwas genauer erläutert, wie gamerant berichtet.

Anders als seine Vorgänger wird Fallout 76 von Anfang ein reines Online-Erlebnis sein. Zwar könnt ihr die Spielwelt von West Virginia auch alleine erkunden, aber im Laufe eures Abenteuers werdet ihr vermutlich früher oder später auf andere Spieler treffen. Das kann einerseits zu spaßigen Erfahrungen führen oder andererseits zu Frust, weil die anderen Überlebenden schlichtweg auf Streit aus sind und dauerhaft einen töten möchten. In Fallout 76 wird das jedoch nicht ganz so einfach.

Damit es überhaupt zu PvP-Situationen kommt, müssen beide Spieler mindestens Stufe 5 sein und einander angreifen. Passiert dies nicht, wird der Kontrahent lediglich minimalen Schaden mit seinen Waffen verursachen. Erst sobald der Angegriffene zurückschießt, werden die Restriktionen aufgehoben. Allerdings reicht auch der niedrige Schaden in der Theorie aus, um jemanden zu töten, selbst wenn dieser eigentlich an einem PvP-Gefecht nicht interessiert ist.

Der Getötete verliert immerhin nichts, wenn er stirbt, muss aber an einer Stelle im Spiel neu einsteigen. Der Aggressor hingegen erhält keine Beute und muss mit den negativen Konsequenzen leben. Er wird fortan als Mörder gesucht und mit einem roten Stern auf der Karte für alle Spieler anzeigt. Wird er getötet, erhält der siegreiche Spieler zusätzliche Kronkorken, die der Gesuchte selbst bezahlen muss.

Mit diesen Einschränkungen möchte Bethesda den Trollen und Störenfrieden ein wenig Einhalt gebieten. Zudem müssen niedrigstufige Spieler keine Angst in Fallout 76 vor Leuten mit hohen Level haben. Laut Todd Howard werden in PvP-Situationen die Attribute beider Spieler entsprechend angepasst, so, dass auch der unerfahrene Spieler eine Chance hat.

Ob ihr euch ins PvP stürzen wollt oder nicht, noch müsst ihr ein wenig Geduld haben. Fallout 76 erscheint voraussichtlich am 14. November für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zuvor findet voraussichtlich im Oktober eine Beta statt.