Wer den Egoshooter Insurgency bislang nicht gespielt hat, bekommt jetzt die ideale Gelegenheit. Das Spiel aus dem Entwicklerhause New World Interactive gibt es derzeit nämlich für lau auf Steam.

Sehenswert: der Egoshooter Insurgency im Trailer

Insurgency basiert auf einer Source-Modifikation für Half-Life 2 und erinnert nicht nur optisch an Counter-Strike Source beziehungsweise den Nachfolger Counter-Strike Global Offensive. Auch in Insurgency geht es darum, in zwei Spielerteams taktisch um die Dominanz auf einer verwinkelten Spielwiese zu kämpfen.

Mit insgesamt 16 Maps, über 40 Waffen, sieben Multiplayer-Modi, einem Squad-System und Raum für bis zu 32 Spielern zeigt sich der Shooter dabei recht vielseitig. Dazu gibt es fünf kooperative Spielmodi sowie einen Offline-Modus, in dem ihr euer Können im Zusammenspiel mit Bots verbessert.

Und das solltet ihr in Erwägung ziehen, denn Insurgency verzichtet auf ein klassisches Fadenkreuz und lässt euch Feinde stattdessen realistischer über die Waffenvisiere aufs Korn nehmen.

Wer Insurgency kostenlos spielen will, sollte sich sputen: Das Angebot gilt nur für insgesamt 48 Stunden und endet am Mittwoch, den 15. August, um 19 Uhr deutscher Zeit. Mit seiner Aktion bereitet New World Interactive auf die bevorstehende Veröffentlichung des Nachfolgers Insurgency - Sandstorm am 18. September 2018 vor.

Wer nämlich das Original besitzt, soll 10 Prozent Rabatt auf das ebenfalls bei Steam erhältliche Sequel erhalten. Weitere 10 Prozent lassen sich sparen, wenn ihr das Spiel vorbestellt – kombiniert sind damit bis zu 20 Prozent Rabatt auf das regulär knapp 30 Euro teure Spiel möglich.