Sammelkarten können unter Sammlern einen enormen Wert erreichen, wenn sie nur alt und selten genug sind und über einen guten Zustand verfügen. Eine ungeöffnete Box voller Sammelkarten sollte Letzteres schon mal gewährleisten. Wenn sich in dieser Box dann auch noch Pokémon Trading Cards von 1999 befinden, sollte sich niemand über hohe Gebote bei einer Auktion wundern.

Dennoch: Satte 56.000 US-Dollar (rund 49.000 Euro) sind auch für seltene Pokémon-Karten ein stolzer Preis, den aber dennoch jemand bereit war zu zahlen, wie Kotaku Australia berichtet.

Bei der kostbaren Box handelt es sich um eine limitierte englische Erstausgabe. Im Rahmen einer Auktion lag das Anfangsgebot bereits bei 20.000 Dollar. Der Grund für diesen hohen Wert, der selbst die stärksten nostalgischen und ideelen Gefühle überschreitet:

Eine so große und vollständige Box bietet eine gute Chance auf eine vollkommen unbenutzte Holo-Karte von Glurak (englischer Name: Charizard). Diese wiederum sind so dermaßen selten, dass sie pro Stück bei einer Auktion extrem hohe Preise erzielen können. Eine dieser Karten erreichte vor einem Jahr bei einer Ebay-Auktion bereits ein Gebot von 55.000 US-Dollar, wie die englischsprachige Seite Becket berichtet. Außerdem ist es gut möglich, dass sich noch weitere seltene und somit wertvolle Karten in der Box befinden.

Also, liebe Leser: Bevor ihr bei der nächsten Entrümpelungsaktion vielleicht pures Geld in den Müll werft, geht doch lieber mal eure Spielsachen von früher durch und schaut, ob da nicht was dabei ist, was ein Sammlerherz (und in Folge euren Geldbeutel) höher schlagen lässt.

Oder würdet ihr euch niemals von so einem Sammlerstück trennen, egal wie wertvoll es auch sein mag? Würde uns interessieren! Teilt uns gerne in den Kommentaren mit, wie ihr vorgehen würdet!