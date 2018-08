In einem kürzlich erfolgten Interview hat der Twitch.tv-Streamer Tyler "Ninja" Blevins erklärt, warum er bislang noch nicht mit einer Frau zusammen gestreamt hat. Als Grund nennt er unter anderem, dass er sich und seine Ehefrau vor potentiellen Gerüchten und Belästigungskampagnen schützen möchte. Die Entscheidung kam jedoch nicht nur positiv in der Twitch-Community an. In einer weiteren Stellungnahme äußert sich Ninja noch einmal zu der "Kontroverse".

"Ich wollte mir einen Moment Zeit nehmen, um die Diskussion über den Artikel anzusprechen, der am Wochenende erschienen ist", beginnt Ninja sein Statement auf Twitter. Mit seinem Interview auf der englischsprachigen Webseite Polygon hat der 27-Jährige schließlich auch kritische Stimmen an Bord geholt. Diese werfen Blevins vor, dass er als erfolgreichster Twitch-Streamer doch eher dazu in der Lage wäre, das Frauenbild auf Twitch.tv positiv zu beeinflussen. Stattdessen könnte seine Entscheidung nun dafür sorgen, dass die Kluft zwischen den Geschlechtern auf Twitch.tv noch größer wird, als sie ohnehin schon sei.

In seiner neuen Stellungnahme betont Ninja noch einmal, dass er nichts dagegen hat, mit Frauen zu spielen. Er versuche lediglich die Online-Belästigung für ihn und seine Familie auf ein Minimum zu reduzieren.

"Es ist etwas, das alle Streamer betrifft, besonders diejenigen, die ihre Beziehungen öffentlich machen. Ich wollte auf dieses Thema aufmerksam machen, und meine Bemerkungen sollten nicht als etwas anderes gesehen werden."

Zudem seien er und seine Frau Fans von vielen Streamern, darunter auch mehrere Kanäle, die ausschließlich von Frauen betrieben werden. "curvyllama, juliatv, und halieatisuto sind ein paar unserer Favoriten und wir ermutigen andere, ihre Kanäle anzuschauen", so Ninja.

Abschließend heißt es von Twitchs erfolgreichsten Streamer, dass er sich darauf freut, bei zukünftigen Turnieren und Events "alle Arten von Fortnite-Spielern" kennenzulernen und mit ihnen zu spielen. An seiner Entscheidung, keine Frauen in seinem Livestream aufzunehmen, ändert sich jedoch wohl vorerst nichts.