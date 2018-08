YouTube: Schockierende Horror-Werbung wegen Verstößen entfernt

Wenn Spieler sich dieser Tage Let’s Plays oder Trailer auf YouTube anschauen wollten, setzten sie sich der Gefahr einer besonders perfiden Werbung aus. Ein Einspieler zum Horrorfilm The Nun versetzte vielen YouTube-Nutzern einen großen Schrecken – und wurde nun von YouTube deaktiviert.

Wer auf YouTube unterwegs ist, muss damit rechnen, nicht immer nur mit Inhalten konfrontiert zu werden, die den eigenen Interessen entsprechen. Egal ob Thumbnails von Videoempfehlungen oder Werbung – es lässt sich kaum verhindern, die Erfahrung auf der Seite exakt so zu gestalten, dass alles Ungewünschte von vornherein ausgeblendet wird. Während vieles sicher nur als lästig emfunden wird, überschreiten manche automatischen Inhalte allerdings Grenzen, die für Aufsehen sorgen.

So wie ein Teaser zum Horrorfilm The Nun, einem Ableger aus der erfolgreichen Conjuring-Reihe, der bald in den Kinos anlaufen soll. Die Verantwortlichen schalteten eine YouTube-Anzeige zum Film, die automatisch vor einem Video platziert sein konnte – auch einem inhaltsfremden wie einem Let’s Play oder einem beliebigen anderen Videospielvideo. In dem Teaser erschienen Symbole, die suggerierten, dass der Ton eures Rechners gerade herunter gepegelt wird. Das konnte Zuschauer dazu verleiten, den Systemsound aufzudrehen.

Innerhalb kürzester Zeit erschien dann das Gesicht der dämonischen Nonne aus dem Film, die laut in die Kamera schrie. Für viele Zuschauer war das ein tiefer Schock, und so entflammten hitzige Diskussionen in einem Reddit-Thread zum Thema.

Das Problem an Anzeigen wie diesen: Nutzer können sensibel oder bereits seelisch vorbelastet sein und durch einen solchen Jumpscare, wie diese Methode des Erschreckens heißt, verstört oder sogar traumatisiert werden. YouTube-Besucher, die eigentlich unverfängliche Inhalte sehen möchten und nicht wissen, dass sie zum Beispiel Horror-Werbung über die Personalisierungsoptionen von Google deaktivieren können, werden somit unwillentlich womöglich schockierenden Inhalten ausgesetzt.

YouTube hat Richtlinien, nach denen entschieden wird, welche Inhalte angemessen für Werbeanzeigen sind. Nach denen befindet sich ein heimtückischer Jumpscare wie der von The Nun in einer Grauzone. Dennoch ist die Werbung mittlerweile verschwunden. Der Grund: Sie hat durch einen Twitter-Thread unter der Warnung des Nutzers apple enorme Aufmerksamkeit bekommen:

WARNING! If you see an ad on youtube with the volume sign 🔊🔉🔇 being turned down and nothing else, ITS A JUMPSCARE for the new NUN movie coming out. i advise you look away and/or turn down the volume if you have anxiety or just straight up hate jumpscares, pls rt to save a life