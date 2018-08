So sah die Hakenkreuz-Binde bisher aus: ohne Hakenkreuz.

Gerade erst hat die USK bekanntgegeben, dass Videospiele von nun an unter die Sozialadäquats-Klausel fallen, also Hakenkreuze und andere verfassungswidrige Symbole in diesem Medium dargestellt werden dürfen. Nun haben wir erfahren, dass die ersten Entwickler bereits den Schritt gegangen sind und ein ein Videospiel mit Hakenkreuz auf der gamescom zeigen werden.

Schaut euch das wirklich interessante Spiel doch mal an:

Through the Darkest of Times heißt das Spiel, entwickelt wird es in Berlin von zwei Personen: Jörg Friedrich und Sebastian Schulz. Wie wir erfahren haben, hat das Studio direkt nach Bekanntwerden der Änderung der Rechtsauffassung bezüglich der Darstellbarkeit von verfassungswidrigen Symbolen in Videospielen per Eileintrag eine gamescom-Demo ihres Spiels der USK vorgelegt.

Diese hat den Antrag inzwischen geprüft und dem Studio vor wenigen Stunden bekanntgegeben, dass sie ihr Spiel auf der gamescom zeigen dürfen. Es wird neben dem Hakenkreuz-Banner auch den Hitlergruß darstellen. Damit wird es das erste Spiel sein, das auf der gamescom mit Hakenkreuzen gezeigt werden darf. Freigeben hat die USK das Spiel ab 12 Jahren.

Wie Jörg Friedrich verrät, bringt diese Genehmigung der USK nun endgültig die Gewissheit, dass sie das Spiel in dieser Form auf dem deutschen Markt veröffentlichen dürfen. Bisher wäre das für das kleine Studio nicht möglich gewesen. Wie Friedrich verrät, hatten sie von Anfang an zwei Versionen geplant: eine für den deutschen Markt, eine für den internationalen.

Through the Darkest of Times ist ein Strategiespiel, in dem ihr Teil des Widerstands während des sogenannten Dritten Reichs seid. Gerade für ein solches Spiel, das aufklären möchte und von den historischen Ereignissen lebt, ist es wichtig, auch die Symbole nutzen zu können, die für den Nationalsozialismus und sein massenhaftes, rassistisches Morden und Vertreiben stehen. Insofern kann hier schon von einem wichtigen Moment für die deutsche Spielelandschaft gesprochen werden.