Wolltet ihr Rainbow Six - Siege schon immer einmal ausprobieren, bekommt ihr übers Wochenende die Chance dazu kostenlos in den Taktik-Shooter einzutauchen. Wie Ubisoft auf der offiziellen Webseite verkündet, startet das kostenlose Testwochenende auf allen Plattformen.

So spielt sich Rainbow Six - Siege:

Wisst ihr nicht, was ihr dieses Wochenende zocken sollt, schafft Ubisoft Abhilfe für euch. Egal ob PC, PS4 oder Xbox One, das kostenlose Testwochenende für Rainbow Six - Siege findet auf allen Plattformen vom 16. bis zum 20. August statt.

Xbox One-Spieler dürfen aber zuerst loslegen: Für sie beginnt die kostenlose Spielzeit am 16. August bereits um 9 Uhr. PS4-Spieler müssen sich etwas länger gedulden und können erst um 15 Uhr loslegen. Den Abschluss bilden PC-Besitzer, die sich erst ab 19 Uhr in Multiplayer-Gefechten versuchen dürfen.

Zur Verfügung steht euch der volle Umfang des Taktik-Shooters. Solltet ihr euch im Rahmen des kostenlosen Wochenendes für den Kauf von Rainbow Six - Siege entscheiden, bleibt außerdem jeglicher bis dahin erzielter Fortschritt erhalten. Um euch den Kauf schmackhafter zu gestalten, könnt ihr beim Erwerb der Advanced Edition während des Zeitraums bis zu 60 Prozent sparen.

Oberstes Gebot ist es natürlich ein freundliches Verhalten an den Tag zu legen. Für alle anderen fällt der Bannhammer.

Rainbow Six - Siege wurde am 1. Dezember 2015 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und zählt bis heute zu den beliebtesten Multiplayer-Shootern. Welche Operatoren das Spiel bereits für euch bereithält, seht ihr in der Bilderstrecke.