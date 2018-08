Die Xbox One bekommt in wenigen Wochen neue Eyecatcher in Form von zwei Controllern spendiert. Zwei Modelle, die sehr unterschiedliche Ästhetiken bedienen, jedes auf seine Art.

Für körperlich eingeschränkte Personen gibt es sehr bald auch eine Alternative:

Als vor fast genau 20 Jahren der Game Boy Color weltweit auf den Markt kam, schauten viele bei dem Modell Atomic Purple erstmal skeptisch. Grund dafür war eine durchsichtige Hülle, die einen Einblick ins Innenleben der Hardware ermöglichte. Das Design eines der Controller erinnert etwas an diese Zeit.

Der Controller hört auf den Namen Phantom Black und verläuft von einer durchsichtigen, schwarzen Hülle zu einem ansprechenden Goldton. Dabei könnt ihr die Technik hinter dem Controller durch die Hülle erkennen. Diese Special Edition erscheint voraussichtlich am 11. September 2018 und soll 69,99 Euro kosten.

Einen Schritt in die entgegengesetzte Richtung schlägt Microsoft beim Design des Controllers in den Farben Grau/Blau ein, welcher eher schlicht daherkommt und dank Farbwahl recht modern gehalten wurde. Das helle Blau sticht dabei an der Unterseite des Controllers sowie unter den Schiebe-Pads heraus. Dieser Controller erscheint voraussichtlich am 9. Oktober 2018 und soll 64,99 Euro kosten.

Ist einer der beiden Controller für euch interessant? Welcher der beiden gefällt euch davon am besten? Schreibt es gerne in die Kommentare unterhalb dieser Meldung.