Fortnite: Risse im Himmel könnten bald verschwinden

Seit Beginn der fünften Saison in Fortnite sind am Himmel der Spielwelt verschiedene Risse zu sehen, die auch spielerisch genutzt werden können. Bald könnte damit aber Schluss sein, wie ein paar Fans in den Spieldateien festgestellt haben.

Die Risse, die durch eine Rakete entstanden sind, haben laut offizieller Erklärung für eine Art Verbindung zwischen der echten Welt und der Spielwelt gesorgt. Aktuell arbeitet jedoch Entwickler Epic Games offenbar daran, diese Verbindung dicht zu machen.

Laut dem Twitter-Account Fortnite: Battle Royale Leaks werden die Risse bis zum 21. August nach und nach geschlossen. Schon in den Tagen zuvor soll es erste Änderungen am Himmel geben, wie die Dataminer entdeckt haben möchten:

Regarding to the Rift Shrinking on the 21st, That will be the date when the Rift Completely disappears. This is what the sky will look like on the on the 18th. 3 Days away from when its gone. pic.twitter.com/dDd1jCvivN