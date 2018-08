Die kommende Woche bietet mal wieder eine bunte Auswahl an Spielen. Zwischen Multiplayer-Action, romantischen Retro-Gefühlen und spannenden Rennen findet sich bestimmt für jeden ein geeigneter Zeitvertreib.

Brawlout | 21. August

PS4 / Xbox One

Der 2D-Prügler Brawlout setzt auf eine ähnliche Formel wie Super Smash Bros.. Bis zu vier Spieler versuchen, ihre Kontrahenten von der Plattform zu hauen. Mit von der Partie: Die Protagonisten aus Hyper Light Drifter und Guacamelee. Apropos Guacamelee ...

Guacamelee 2 | 21. August

PC / PS4

Juan hat eigentlich alles geschafft. Er hat die Liebe seines Lebens gerettet und kann sich nun dem Familienleben zuwenden. Doch diese Rechnung hat er ohne den dunkelsten Zeitstrahl gemacht. Und so wartet in Guacamelee 2 auf Juan erneut ein spannendes Abenteuer im Metroidvania-Stil.

Shenmue 1 & 2 | 21. August

PC / PS4 / Xbox One

Bald 20 Jahre ist es her, seit Shenmue, später gefolgt von Shenmue 2, auf den Markt kam. Jetzt werden beide Teile neu aufgelegt. Da beide Spiele seinerzeit für Dreamcast veröffentlicht wurden, kam nicht jeder in den Genuss der außergewöhnlichen Adventures. Nun stimmen die Remaster-Versionen auf den kommenden Release des dritten Teils ein.

Jetzt Shenmue 1 & 2 auf Amazon bestellen

Track Lab | 22. August

PS-VR

In Track Lab dürft ihr selbst Lieder komponieren und live in Szene setzen, allerdings aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Dank PS-VR befindet ihr euch nämlich inmitten der Produktionssoftware.

Jetzt Track Lab auf Amazon bestellen

Distrust | 24. August

Xbox One

Inmitten der verschneiten Arktis wartet ein fieser Überlebenskampf auf euch. Distrust zieht seine Inspiration aus John Carpenters "Das Ding aus einer anderen Welt". 15 spielbare Charaktere, zufällig generierte Level und ein Koop-Modus für zwei Spieler umreißen grob die Features des düsteren Abenteuers.

F1 2018 | 24. August

PC / PS4 / Xbox One

Freunde des Rennsports haben mit F1 2018 mal wieder die Möglichkeit, den Traum einer eigenen "Formel 1"-Karriere zumindest digital zu verfolgen. Zu den Neuerungen zählen erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, eine verbesserte Optik und ein größerer lizenzierter Fuhrpark.

Jetzt F1 2018 auf Amazon bestellen

Planet of the Apes - Last Frontier | 24. August

PC / Xbox One

Planet of the Apes - Last Frontier orientiert sich inhaltlich am jüngsten Film der "Planet der Affen"-Reihe. Das Abenteuerspiel gewährt euch einen Einblick in beide Seiten des Krieges zwischen Menschen und Primaten und bietet durch zahlreiche Entscheidungen die Möglichkeit, das Spiel auf 19 verschiedenen Wegen zu beenden.

Warhammer 40.000 - Inquisitor - Martyr | 24. August

PS4 / Xbox One

Wie es aussieht, haben die Verschiebungen der Konsolenfassung nun endlich ein Ende und ihr könnt euch tatsächlich auch auf PS4 und Xbox One durch die Welt von Warhammer 40.000 - Inquisitor - Martyr metzeln. Bislang war der Diablo-Klon lediglich für PC erschienen.

Jetzt Warhammer 40k - Inquisitor - Martyr auf Amazon bestellen

Womit werdet ihr die kommenden Tage verbringen? Tretet ihr die Fußstapfen von David Guetta? Erforscht ihr die moralischen Abgründe zwischen Mensch und Menschenaffe? Oder kehrt ihr zurück zu den Ursprüngen von Ryo Hazuki? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.