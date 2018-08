Noch vor der offiziellen Ankündigung von Blizzard berichten einige Branchenblätter von einer Umsetzung des Rollenspiels Diablo 3 für Nintendo Switch. Diese soll offenbar noch in diesem Jahr erscheinen und neben allen bekannten Inhalten eine kleine Besonderheit für Nintendo-Fans bieten.

Sehenswert: die jüngste „Diablo 3“-Erweiterung „Die Rückkehr des Totenbeschwörers“ im Trailer

Schon vor Monaten hatte es Hinweise von Entwickler Blizzard selbst gegeben, dass es das Rollenspiel Diablo 3 auf die Nintendo Switch schaffen wird. Eine offizielle Ankündigung lässt bislang auf sich warten, doch das soll sich nun ändern.

Wie unter anderem Reddit-Nutzer Riomegon schreibt, hat das englischsprachige Wirtschaftsmagazin Forbes gestern verfrüht über die wohl definitiv kommende Switch-Fassung von Diablo 3 berichtet und den Artikel nur wenige Minuten später wieder offline genommen.

Demnach steht nun fest: Diablo 3 soll definitiv auf die Switch kommen – und zwar in einer Eternal Collection, die neben dem Hauptspiel die Erweiterung Diablo 3 - Reaper of Souls und das im vergangenen Jahr veröffentliche Add-On Die Rückkehr des Totenbeschwörers sowie alle bisherigen Updates enthalten.

Wie das schon in der Switch-Umsetzung von The Elder Scrolls 5 - Skyrim der Fall war, soll auch Diablo 3 auf Nintendos Konsole mit einem besonderen Schmankerl für Zelda-Fans aufwarten: Ein einzigartiges Rüstungsset soll euch wie der Bösewicht Ganondorf aussehen lassen – dazu gibt's offenbar weitere Extras, darunter einen Porträtrahmen im Triforce-Stil, ein Haustierhühnchen und die kosmetischen Flügel „Echoes of the Mask“.

Diablo 3 soll sich dabei die große Flexibilität der Switch in puncto Spielort und Multiplayer zunutze machen: Bis zu vier Spieler sollen im lokalen Koop an derselben Konsole oder mit separaten Geräten und ohne Internetverbindung spielen dürfen. Wer sich über das Internet verabreden will, soll das selbstverständlich auch tun dürfen.

Eine offizielle Ankündigung der Diablo 3 - Eternal Collection für Nintendo Switch von Blizzard steht noch aus, wird aber für den heutigen Tag erwartet. Das Spiel soll noch in diesem Jahr zum Vollpreis von knapp 60 Euro in den Handel kommen, ein konkretes Veröffentlichungsdatum ist derzeit noch nicht bekannt.