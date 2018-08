Unmittelbar nach Release stürmt Graveyard Keeper Platz 1 der nationalen Topseller auf Steam. Selbst international sorgt das Indie-Rollenspiel bei den Spielern für großes Interesse und reiht sich damit zurzeit auf Platz 3 ein.

Das ist der Trailer zum nationalen Topseller:

Das neueste Werk der "Punch Club"-Entwickler Lazy Bear Games hört auf den Namen Graveyard Keeper und erinnert vor allem optisch an den Indie-Hit Stardew Valley. Wie der Titel schon verrät, verwaltet ihr anstatt eurer eigenen Farm jedoch vor allem einen Friedhof und stellt euch ethischen Zwickmühlen.

Euer Ziel besteht darin, euren Friedhof in eine wirtschaftlich erfolgreiche Einkommensquelle umzugestalten. Wie ihr das anstellt, bleibt größtenteils euch überlassen. Verkauft das Fleisch frisch eintrudelnder Leichen doch einfach an den örtlichen Metzger oder vergiftet selbst ein paar Dorfbewohner, um schneller an weitere Tote zu gelangen und so euren Friedhof zu vergrößern. Ihr habt kein Geld für weitere Gräber? Versenkt die Leichen doch einfach im Fluss.

Natürlich könnt ihr euch auch völlig anders entscheiden. Bewirtschaftet auf herkömmlichen Wege eure eigenen Felder oder erkundet mysteriöse Dungeons nach Geheimnissen. Wie weit ihr gehen werdet, um euer Einkommen zu steigern, liegt ganz an euch.

Graveyard Keeper ist seit dem 15. August 2018 für PC und Xbox One erhältlich. Besitzer vom Xbox Game Pass können das Indie-Rollenspiel sogar kostenlos herunterladen und spielen. Weitere tolle Indie-Abenteuer findet ihr in der Bilderstrecke.