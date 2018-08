Eine Waffe ist nur eine Waffe? Von wegen! In Boyfriend Dungeon kann ein Schwert oder ein Dolch zur großen Liebe eures Lebens werden. Ein neues Video zeigt den kuriosen Mix aus Dungeon Crawler und Dating Sim in Aktion.

Wenn aus einem Schwert ein muskulöser Typ wird, dann ist es Boyfriend Dungeon:

Boyfriend Dungeon vom Entwickler Kitfox Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch einmal die Waffen in den Mittelpunkt zu rücken. Schließlich werden diese immer wieder dafür genutzt, um zahlreiche Feinde zu besiegen und dann im nächsten Moment gegen etwas leicht besseres ausgetauscht zu werden. Nicht so in dieser Dating Sim.

In klassischer Manier erkundet ihr Dungeons, haut Feinde aus den Latschen und belohnt euch am Ende mit einem neuen Schwert oder einer Gleve. Der große Twist? All diese Waffen haben in Wahrheit ein humanoides Aussehen und Charaktereigenschaften, die ihr als Spieler beachten müsst. Nur so kann eure Waffe besser werden und euch in den schwersten Gebieten beiseite stehen.

Anders gesagt: Eure Waffe möchte gedatet werden. Da gibt es beispielsweise Valeria, die eigentlich ein Dolch ist, Whisky mag und Lügner verabscheut. Oder ihr entscheidet euch für den Degen Isaac, der gerne über Philosophie spricht und für den Gier ein wahres Fremdwort ist. Die Wahl liegt schlussendlich bei euch.

Wer nun Lust bekommen hat, kann die Entwickler noch 30 Tage lang über Kickstarter unterstützen. Das Mindestziel von rund 44.000 Euro ist jedoch bereits erreicht.

Wenn alles glatt geht, dann soll Boyfriend Dungeon voraussichtlich 2019 für Windows, Mac und Linux erscheinen. Bezüglich einer Konsolenumsetzung gibt es offiziell noch keine Pläne.