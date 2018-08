Während Pokémon – Let’s Go, Pikachu & Let’s Go, Evoli schon in den Startlöchern stehen, deuten Artikellistungen auf der britischen Seite von Amazon an, dass Nintendo derzeit noch weitere Pokémon-Titel für Switch entwickelt. Es könnte sich dabei um Portierungen handeln.

Neben den Quasi-Remakes der ersten Pokémon-Editionen Let’s Go, Pikachu & Let’s Go, Evoli, die am 16. November für Switch erscheinen sollen, ist derzeit offiziell nur bekannt, dass es im kommenden Jahr einen ganz neuen Ableger der Pokémon-Hauptreihe geben soll. Was noch nicht offiziell bekanntgegeben ist, aber nun dank Amazon.co.uk als Gerücht kursiert: Es wird wohl zwei weitere Pokémon-Spiele für Nintendos Hybridkonsole geben.

Bekannt wurde der vermeintliche Leak durch einen Twitter-Post des Nutzers CrockOclock, der Screenshots aus der Artikelübersicht des Online-Händlers teilte:

Amazon UK has listings of several #NintendoSwitch titles (up to no.30) that states “Just Announced at the Nintendo Switch event” & includes 2 Pokemon 3DS titles for Switch. Could be old/ mistake/ error, & it could mean a #NintendoDirect is coming soon with several announcements. pic.twitter.com/Y3g22DPXIg — #SmashBrosUltimate O'clock (@CrocOclock) 13. August 2018

Amazon UK listet bis zu 30 neue Switch-Titel mit den Worten „Gerade auf dem Nintendo Switch Event angekündigt“. Sie umfassen zwei 3DS-Spiele von Pokémon für Switch. Könnte alt oder ein Fehler sein, aber auch bedeuten, dass bald eine Nintendo Direct mit einigen Ankündigungen kommt.

Zwei der gelisteten Spiele könnten also Portierungen von 3DS-Pokémon-Spielen für Switch sein. Das ist aber ebenso unsicher und Mutmaßung wie die Bedeutung der anderen 28 gelisteten Switch-Spiele.

Tatsächlich findet ihr die Listungen nach wie vor im Shop, beispielsweise die zum "Switch Title 17". Auf der Artikelseite steht zusätzlich zur Informationen, dass der Artikel derzeit nicht verfügbar sei, ebenso geschrieben, dass das Cover-Bild "in Kürze folgen" soll. Die Annahme von CrockOclock, dass uns zeitnah eine Reihe von Ankündigungen seitens Nintendo erwarten, ist also gar nicht so weit hergeholt.

Jetzt seid ihr dran: Was denkt ihr über diese Listungen? Glaubt ihr, dass es sich dabei um Fehler handelt oder erwartet ihr zeitnah eine Reihe von Ankündingen für Nintendos Switch?