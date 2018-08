Battlefield 5: gamescom-Trailer mit "Battle Royale"-Teaser

Anlässlich der bevorstehenden gamescom 2018 in Köln haben EA und Dice einen neuen Trailer zu Battlefield 5 veröffentlicht. In "Zerstörung von Rotterdam" gibt es jede Menge Action und einen kleinen Vorgeschmack auf den bereits angekündigten "Battle Royale"-Modus.

Seht hier den gamescom-Trailer zu Battlefield 5:

Im neuen Video steht namensgerecht die norwegische Stadt Rotterdam im Mittelpunkt, die im Laufe eines Mehrspieler-Gefechts sehr zu leiden hat. Zahlreiche Häuser explodieren, Panzer fahren durch zerstörte Straßen und überall sind Schüsse zu hören.

Battlefield 5 spielt jedoch nicht nur im hohen Norden. Stattdessen wird es auch Einsätze in Nordafrika geben, bei denen nicht nur der Sand glühend heiß brennen wird. Gegen Ende des Videos gewährt Dice außerdem einen ersten Einblick in den "Battle Royale"-Modus von Battlefield 5, bei dem ebenfalls Feuer eine große Rolle inne hat.

Ob das Video die angeblich schwächelnden Verkaufszahlen von Battlefield 5 ankurbeln wird, bleibt jedoch vorerst abzuwarten.

Battlefield 5 erscheint voraussichtlich am 19. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ob der "Battle Royale"-Modus von Anfang an Teil der Vollversion sein wird, ist übrigens noch unklar.