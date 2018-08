Lust in die Rolle eines Staatsfunktionärs einzutauchen und moralisch fragwürdige Aufgaben zu übernehmen? Dann solltet ihr der Webseite Humble Bundle einen Besuch abstatten, denn da gibt es die Simulation Orwell gerade aufs Haus.

Das ist der Trailer zur Überwachungs-Simulation:

In Orwell seid ihr dem Überwachungsstaat direkt unterstellt. Findet verdächtige Informationen über mögliche Terroristen, indem ihr tief in deren Privatsphäre eindringt und gebt sie an eure Kollegen weiter. Sammelt Informationen übers Internet, überwacht Telefonate oder durchsucht sogar den Computer eurer Zielpersonen.

Obwohl die Simulation vom deutschen Entwicklerstudio Osmotic Studios stammt, solltet ihr gute Englischkenntnisse mitbringen: Das gesamte Spiel ist nur auf Englisch spielbar, deutsche Untertitel sucht ihr ebenfalls vergebens.

Um Orwell kostenlos abzustauben, benötigt ihr einen Account auf Humble Bundle. Habt ihr auch euren Steam-Account verlinkt, solltet ihr nach einem Klick auf "Get it for free" eine E-mail erhalten, in der sich der Steam-Produktschlüssel für das Spiel befindet.

Orwell wurde am 27. Oktober 2016 ausschließlich für PC veröffentlicht. Das Angebot auf Humble Bundle endet außerdem schon morgen, am 18. August um 19 Uhr. Solltet ihr die Simulation eurer Eigen nennen wollen, ist also Eile geboten!