Für das Anime-Kampfspiel Jump Force, in dem verschieden Anime- und Manga-Charaktere gegeneinander kämpfen werden, wurden zwei "Hunter x Hunter"- und "One Piece"-Charaktere angekündigt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Jump Force anschauen:

Laut dem englischen Online-Magazine Gematsu wurden in der neuesten Ausgabe der Magazine V-Jump und Weekly Jump mehrere Kämpfer angekündigt. Darunter befinden sich "Blackbeard" Marshall D. Teach, einer der vier stärksten Piraten in One Piece, "Schwarzfuß" Sanji, der Koch der Strohhutpiraten. "Hunter X Hunter"-Fans dürfen sich auf Gon Freecss und Hisoka Morow, einer der Antagonisten, freuen. Bis jetzt sind 13 spielbare Charaktere bestätigt. Diese stammen aus Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, Bleach und Hunter x Hunter.

Außerdem wurde der Planet Namek aus Dragon Ball Z als Stage bestätigt. Zusätzlich soll es möglich sein, dass die Kleidung eurer Charaktere während eines Kampfes in Mitleidenschaft gezogen wird und reißt.

Das Beat 'em Up Jump Force lässt Charaktere aus den verschiedesten Animes gegeneinander antreten. Es wird voraussichtlich 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Was haltet ihr von den angekündigten Charakteren? Glaubt ihr Kämpfer wie Big Mama oder "Rothaar" Shanks aus One Piece werden auch spielbar sein? Wen wollt ihr noch sehen? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken in die Kommentare!