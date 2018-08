Pokémon-Trainer aufgepasst: In wenigen Tagen könnt ihr das mysteriöse Celebi euer Eigen nennen. Entwickler Niantic kündigt in einem Blogeintrag an, dass am kommenden Montag das neue Spezialforschungsprojekt in Pokémon Go starten wird.

Bislang war Celebi den Besuchern des Pokémon Go Festes in Chicago vorenthalten. Die Zeit der Exklusivität ist allerdings nun vorüber. Am 20. August um voraussichtlich etwa 22:00 Uhr wird weltweit die Suche nach Celebi eröffnet. Professor Willow benötigt dafür erneute eure Hilfe, sofern ihr vorher schon das dritte Spezialforschungsprojekt für Mew abgeschlossen habt.

Keine Sorge: Ihr könnt danach an beiden Projekten arbeiten. Celebi ersetzt somit nicht euren Fortschritt bei Mew. Details zu den Aufträgen hat Niantic allerdings noch nicht verraten.

Mit der bevorstehenden Anwesenheit von Celebi erhöht Niantic außerdem die Anzahl der Pokémon aus der Johto-Region. Zudem sind Feldforschungsprojekte mit Pokémon verfügbar, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden. Wer übrigens schon Celebi besitzt, kann im Rahmen der Spezialforschung Bonbons freischalten, um sein eigenes Celebi zu verstärken.

Mit dem neuen Spezialforschungsprojekt können endlich alle Spieler Celebi erhalten. Freut ihr euch schon auf das mysteriöse Pokémon oder wäre euch ein anderer Vertreter lieber gewesen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!