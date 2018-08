New Super Mario Bros. U: Angeblich für Nintendo Switch geplant

Erscheint bald das nächste "Wii U"-Spiel für die Nintendo Switch? Einem Gerücht der englischsprachigen Webseite comicbook zufolge plant Nintendo noch für dieses Jahr die Veröffentlichung einer Neuauflage von New Super Mario Bros. U.

In New Super Mario Bros. U hüpft Mario klassische von links nach rechts

Laut Autor Liam Robertson sollen mehrere Quellen, die Nintendo of Europe nahe stehen, die Portierung bestätigt haben. Dieselben Quellen sollen bereits in der Vergangenheit Informationen zu Mario + Rabbids - Kingdom Battle geteilt haben, bevor das Spiel offiziell angekündigt wurde.

Im Falle von New Super Mario Bros. U soll das 2D Jump'n'Run als New Super Mario Bros. U Deluxe inklusive der Erweiterung New Super Luigi U erscheinen. Bei dem Namen könnte es sich allerdings noch um einen internen Platzhalter handeln. Möglicherweise beinhaltet die Portierung auf die Nintendo Switch zudem neue Inhalte, zu denen es aber bislang keine Details geben soll.

Die Veröffentlichung sei derweil noch für dieses Jahr geplant. Ob die Gerüchte stimmen, bleibt jedoch vorerst abzuwarten.

Würdet ihr euch über eine Neuveröffentlichung von New Super Mario Bros. U freuen oder seid ihr der Meinung, dass es an der Zeit für einen neuen Serienteil ist? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!