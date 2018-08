"Shiny"-Jäger können sich freuen: Ein bekannter "Pokémon Go"-Data-Miner zeigte auf Twitch noch nicht veröffentlichte schillernde Pokémon aus der ersten und zweiten Generation.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Pokémon - Let's Go anschauen:

Wie das englische Internetmagazin pokemongohub.net berichtet, hat der bekannte "Pokémon Go"-Dataminer Chrales mehr als 100 schillernde Pokémon-Modelle der ersten, zweiten und dritten Generartion während eines Livestreams auf Twitch geleakt.

Zurzeit ist noch nicht bekannt, wie Chrales an die Pokémon-Modele herankam und warum alle gezeigten Pokémon einen Wert von 99999 WP haben. Außerdem existiert bisher keine Information darüber, wann und ob die Shiny-Pokémon überhaupt fangbar sein werden. Bei den WP handelt es sich um die Wettkampf-Punkte der Monster. Diese zeigen grob die Stärke des Pokémons.

Der Data-Miner hat schon in der Vergangenheit "Pokémon Go"-Information geleakt, die kurz danach offiziell angekündigt wurden. So wie in diesem Juli, als er die "Pokémon Go"-Modelle von Celebi, Jirachi und weiteren Pokémon zeigte.

Welches dieser Pokémon offiziell veröffentlicht wird, ist noch abzuwarten. Was haltet ihr von den Modellen? Welches schillernde Pokémon wünscht ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare!