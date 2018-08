Die gamescom 2018 steht vor der Tür und während der Messetage wird erstmals ein Spiel präsentiert, welches unter anderem Hakenkreuze zeigt. Möglich macht es eine Neuerung der USK, die fortan bei Videospielen die Sozialadäquanzklausel in Betracht ziehen darf. Das trifft aber nicht auf Verständnis: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt aktuell vor einer Verharmlosung.

Through the Darkest of Times wird auf der gamescom unzensiert gezeigt:

Laut einem Bericht von Heise.de spricht sich DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach gegen die Aufweichung bezüglich der Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen in Videospielen aus. Ansonsten sei es möglich, dass nach und nach "NS-Symbole auf allen digitalen Plattformen" unkritisch etabliert werden.

Hierfür wendet sich Buntenbach zudem via Brief an Bundesjustizministerin Katarina Barley. Darin heißt es unter anderem: "Auch in Zeiten der Digitalisierung muss gewährleistet werden, dass in Deutschland strengste Maßstäbe gewahrt bleiben." Maßstäbe, die die USK trotz der Einbeziehung der Sozialadäquanzklausel wahren möchte und Spiele entsprechend genau prüfen wird. Die Änderung bedeutet nämlich nicht, dass sämtliche Spiele mit verfassungswidrigen Symbolen durchgewunken werden. Noch mehr Infos dazu gibt es im Blickpunkt "Hakenkreuze in Videospielen: Worauf wir jetzt achten sollten".

"Die Ächtung der Symbole des NS-Unrechtsregimes ist ein Gebot unseres Grundgesetzes. (...) Auch in Zeiten der Digitalisierung muss gewährleistet werden, dass in Deutschland strengste Maßstäbe gewahrt bleiben", so Buntenbach.

Buntenbach sieht darin eine "klammheimlich herbeigeführte Änderung", die so nicht hingenommen werden sollte. Stattdessen solle sich vorerst der Bundestag damit befassen und eine Entscheidung treffen.

Ob sich an der Entscheidung der USK und der Obersten Landesjugendbehörden bezüglich der Sozialadäquanzklausel noch etwas ändert, bleibt derweil abzuwarten. Bei Filmen und anderen Kunstveröffentlichungen hingegen wird die Klausel schon seit einigen Jahren erfolgreich angewendet.