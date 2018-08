Interesse an etwas zusätzlichem Taschengeld? Lautet die Antwort ja, dann müsst ihr lediglich das von Luke Powell entwickelte Spiel 99Floors als erster komplett durchspielen. Was auf dem ersten Blick gar nicht so schwer klingt, stellt sich schnell als große Herausforderung heraus.

Ebenfalls immer eine Herausforderung wert: Dark Souls

99Floors ist im Grunde ein Mix aus pixeligen 2D-Platformer und Dungeon Crawler, bei dem ihr die namensgebenden 99 Etagen erkundet. Das Spiel wirft euch dabei Hürden in den Weg, die es laut offizieller Webseite zu einem der schwersten Spiele der Welt macht. Kein Wunder also, dass bislang noch niemand das Ende in Perfektion erreicht hat.

Aus diesem Grund gibt es mittlerweile ein Preisgeld zu gewinnen. Insgesamt stehen zum jetzigen Zeitpunkt 5.000 US-Dollar (circa 4.380 Euro) parat, die derjenige bekommt, der 99Floors durchspielt. Es gelten dabei die folgenden Regeln:

keine Cheats, Modifikationen oder Exploits

alle Etagen müssen durchgespielt werden ohne dabei zu sterben

Solo-Spiel, nicht im Koop

nur die letzte, aktuelle Version des Spiels zählt

Zudem müsst ihr euren gesamten Durchlauf von Etage 1 bis Etage 99 ohne Schnitte aufnehmen und dann dem Entwickler zusenden. Solltet ihr das Ziel unter den gegebenen Bedingugen erreicht haben, winkt euch das Preisgeld. 99Floors kann übrigens kostenlos im Browser gespielt oder alternativ für 10 US-Dollar erworben werden.

Eine schwierige Aufgabe, die aber entsprechend belohnt wird. Reizt euch der Wettbewerb oder ist das für euch dann doch eine Stufe zu knackig? Verratet uns doch, wie weit ihr es geschafft habt, in den Kommentaren!