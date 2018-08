Sekiro - Shadows die Twice: Erscheint im März und Collector's Edition

Auf der E3 2018 haben Activision und From Software ihre Partnerschaft bekanntgegeben und zeitgleich Sekiro - Shadows Die Twice angekündigt. Pünktlich zur gamescom 2018 gibt es neue Informationen: Das Action-Spiel wird im März erscheinen.

Auf der E3 2018 wurde Sekiro erstmals enthüllt:

Genauer gesagt erscheint Sekiro - Shadows Die Twice voraussichtlich am 22. März 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Neben einer Standard-Version wird es außerdem eine Collector's Edition geben, die folgende Extras beinhaltet:

das vollständige Spiel

circa 18 cm große Shinobi-Statue

Steelbook

Artbook

Karte

digitaler Soundtrack

Spielmünzen-Repliken

Einen Preis für die Sonderedition hat Activision allerdings nicht verraten.

Wer sich bezüglich des neuen "From Software"-Spiels noch unsicher ist, kann auf der gamescom in Köln erstmals Sekiro anspielen. Vor Ort wird es in Halle 7.1, am Stand B42-C41 eine Demo-Version geben.

Freut ihr euch auf Sekiro - Shadows Die Twice oder seid ihr noch skeptisch bezüglich der etwas anderen Ausrichtung? Verratet uns eure Meinung zum kommenden Spiel der "Dark Souls"-Macher in den Kommentaren!