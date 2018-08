Wie versprochen haben Publisher Square Enix und Entwickler Dontnod passend zum Start der gamescom 2018 zahlreiche Details zu Life is Strange 2 veröffentlicht. Im neuen Video erhaltet ihr zudem einen ersten Blick auf die beiden neuen Protagonisten.

Der gamescom-Trailer zu Life is Strange 2:

Max und Chloe aus dem Vorgänger sind Geschichte: In Life is Strange 2 rücken die beiden Brüder Sean (16) und Daniel (9) Diaz in den Fokus. Nach einer tragischen Begegnung mit der Polizei müssen die beiden aus Seattle fliehen und möchten so schnell wie möglich nach Mexiko kommen. Dort wollen sie in ihrer Heimatstadt Puerto Lobos unterkommen.

Während dieses Road Trips, so versprechen die Entwickler, werdet ihr serientypisch zahlreichen Charakteren begegnen, Entscheidungen treffen müssen und euch mit eurer mysteriösen Kraft auseinandersetzen. Welche das genau ist, möchte Dontnod allerdings noch nicht im Detail verraten. Spieler, die zuvor die Mini-Episode The Awesome Adventures of Captain Spirit gespielt haben, können jedoch so manches Detail bereits erahnen.

Im Laufe der nächsten Wochen möchte Dontnod weitere Details zu Life is Strange 2 verraten. Der Soundtrack des Spiels stammt derweil erneut aus der Hand des franzözischen Komponisten Jonathan Morali.

Die erste Episode von Life is Strange 2 erscheint übrigens am 27. September für PC, Xbox One und PlayStation 4. Geplant sind zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt fünf Episoden.