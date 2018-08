Man kann anscheinend nie genug PlayStation-Controller haben. Aus diesem Grund kündigt Sony gleich vier verschiedene Controller mit bunten und gewagten Designs an. Die Controller Berry Blue, Sunset Orange, Blue Camo und Copper sind farbenfroher als üblich.

Auf dem offiziellen PlayStation.Blog zeigt Sony gleich vier "DualShock 4"-Controller. Dabei handelt es sich um folgende Modelle:

Berry Blue

Der "Berry Blue"-Controller ist überraschend farbenfroh. Mit den Farben Hellblau und Bordeauxrot sticht er heraus und dürfte nicht jeden Geschmack treffen. Dennoch: Der Kontrast der Farben ist besonders und wird sicherlich im Wohnzimmer auffallen. Unsere Redakteurin Chiara ist ein großer Fan.

Sunset Orange

Der "Sunset Orange"-Controller kombiniert ebenfalls zwei Farben, die überraschend gut zusammenpassen. Die dunkelblaue Farbe lässt das Orange besonders herausstechen. Auch dieser Controller wird nicht jeden Geschmack treffen, aber er wird ganz sicher neben euren anderen Controllern auffallen. Der Favorit unseres Redakteurs Kevin.

Blue Camo

Der "Blue Camo"-Controller beeindruckt mit einem blauen Camouflauge-Muster. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sogar zwei kleine "DualShock 4"-Controler im Muster erkennen. Spieler mit einem blauen Zimmer sollten sich allerdings fern von dem Controller halten, sonst finden sie ihn nicht mehr wieder.

Copper

Der Copper Controller ist etwas einfacher gehalten. Das Kupfer umhüllt den ganzen Controller und lässt ihn hochwertig aussehen. Gamer, die schon den goldenen oder silbernen Controller besitzen, sollten überlegen, sich auch diesen Controller zuzulegen.

Die Modelle erscheinen im September und werden sich voraussichtlich im Preis nicht von anderen unterscheiden. Für 64,99$ USD, also ungefähr 60 Euro, werden die Controller erhältlich sein. In den USA wird der Copper-Controller vorerst bei GameStop verfügbar sein und später auch bei anderen Händlern. Ob die Farben auch in Deutschland erscheinen, ist bisher unklar.

Welcher Controller gefällt euch am meisten und wieso? Stimmt ihr mit einem Redakteur überein oder könnt ihr mit den Modellen gar nichts anfangen? Erzählt uns mehr in den Kommentaren.