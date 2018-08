Benötigt ihr einen kleinen Anreiz, um noch einmal in das Action-Adventure God of War einzutauchen? Der "New Game Plus"-Modus ist seit gestern, dem 20. August 2018, spielbar und bringt Neuerungen mit sich, die den Wiederspielwert deutlich erhöhen sollten.

In dem Video seht ihr die Evolution von God of War:

Wie Sony auf dem englischsprachigen PlayStation Blog berichtet, hält der "New Game Plus"-Modus von God of War eine Menge Gründe für euch bereit, erneut in die Welt der nordischen Götter einzutauchen.

Die besten Gründe New Game Plus auszuprobieren:

Ihr behaltet all eure erworbenen Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände. Darunter Rüstungen, Talismane, Verzauberungen, Runenangriffe, Fähigkeiten und Waffen.

Entscheidet euch für den Schwierigkeitsgrad eurer Wahl: Wie schwer die neue Herausforderung auch sein soll, das Level der Gegner wird entsprechend angepasst.

Neue Anpassungsmöglichkeiten mit stärkeren Versionen bereits existierender Rüstungen, Talismane und Verzauberungen. Sammelt die neue Ressource "Skap Slag", um Ausrüstung in perfekter Qualität zu schmieden.

Schmiedet eine Handvoll neuer Rüstungssets für Kratos und Atreus, die teilweise auch Zugriff auf neue Fähigkeiten erlauben.

Verwandelt Talismane und Rüstungssets in Verbesserungen, die Kombinationen ermöglichen, jene im ersten Spieldurchlauf nicht möglich sind.

Gegner können nun auch auf dem "Give me a Challenge"-Schwierigkeitsgrad zu "Elite"-Feinden werden.

Manche Gegner verfügen über neue Verhaltensweisen und Angriffsmuster. Darunter beispielsweise die Walküren.

Testet euer Können bei zeitlich begrenten Weltrissen.

Erhaltet einen neuen Skin für euer Schild, sobald ihr den "New Game Plus"-Modus startet. Schließt den "New Game Plus"-Modus auf der Schwierigkeit "Give me God of War" ab, um einen weiteren Skin zu erhalten.

Habt ihr God of War im "New Game Plus"-Modus durchgespielt? Behaltet eure Ausrüstungsgegenstände und wiederholt die "New Game Plus"-Erfahrung so oft ihr wollt.

Habt ihr die Story bereits einmal abgeschlossen, könnt ihr die Zwischensequenzen absofort überspringen.

Wechselt eure Ausrüstungsgegenstände fortan so oft ihr wollt, ohne euch Sorgen machen zu müssen.

Des Weiteren wurden auch viele Fehlerbehebungen und Qualitätsverbesserungen vorgenommen.

Wollt ihr God of War erst zu 100 Prozent durchspielen, bevor ihr euch in den "New Game Plus"-Modus wagt? Die Bilderstrecke hilft euch dabei all die gut versteckten Raben in der Welt des Action-Adventures aufzustöbern.