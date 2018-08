Neben großen Namen wie Final Fantasy, Dragon Quest und der "Tales of"-Reihe kommen viele andere JRPG-Serien oft gar nicht zu den Ehren, die sie sich durchaus verdient hätten. So auch die Grandia-Spiele, deren erster Teil bereits 1997 für die PlayStation und Sega Saturn erschienen ist.

Die Anniversary Edition von Grandia 2 gibt es bereits auf Steam:

Richtet eure Aufmerksamkeit nun vor allem auf Grandia und das 2002 erschienene Grandia 2, das den Sprung auf die PlayStation 2 geschafft hat. Denn diese beiden Spiele sollen in einer hübsch aufpolierten Version für Nintendo Switch veröffentlicht werden, und zwar wohl noch in diesem Winter, wie Publisher GungHo laut den Kollegen von IGN bekannt gibt.

Das erste Grandia setzte auf eine polygonale Umgebung (sowohl in der Spielwelt als auch im Kampf), jedoch mit farbenfrohen und detailliert animierten Sprites als Figuren. Vor allem das Kampfsystem sorgte für Aufsehen. Obwohl es sich einer althergebrachten rundenbasierten Mechanik bedient, können Gegner und eure Kämpfer dennoch aktiv auf dem Schlachtfeld platziert werden. Das verleiht dem Spiel nicht nur eine stark taktische Note, sondern sorgt auch dafür, dass die Kämpfe dynamisch und actiongeladen präsentiert werden.

Zusätzlich zur Veröffentlichung auf Nintendo Switch soll Grandia HD Remaster auch auf Steam verfügbar sein. Grandia 2 steht dort bereits zum Verkauf zur Verfügung. Eine spielbare Demo von Grandia 2 HD Remaster soll voraussichtlich auf der PAX West 2018 gezeigt werden.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon länger auf die Gelegenheit gewartet, diese beiden hübschen JRPGs mal zu spielen und freut euch auf die aufpolierten HD-Versionen? Oder interessiert euch das Thema überhaupt nicht? Sagt uns gerne was ihr davon haltet in den Kommentaren.