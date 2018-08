Zur Gamescom wurde eine limitierte Edition des Revolution Pro Conroller 2 von NACON und ein dazugehöriges RIG-Headset von Plantronics angekündigt. Beide Produkte sind offiziell von Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) lizensiert.

Die beide Firmen sind Spezialisten für Produkte für den professionellen "E-Sport"-Wettbewerb. Plantronics ist in der Community für seine hochwertigen RIG-Headsets beliebt und NACON ist ein recht junge Firma, die seit 2014 Controller, Headsets, Mäuse und Tastaturen für den Gamer-Bedarf herstellt und mit ihrem Revolution Pro Controller 2 großen Erfolg feierte. Nun vereinen die beide Hersteller ihre Expertise und bringen eine von SIEE lizensierte limitierte Edition ihrer beliebtesten Produkte für die PlayStation 4 auf den Markt.

Der Revolution Pro Controller 2 von NACON erscheint in der limitierten Edition nicht in schwarz, sondern in einem Titan-Farbton wie ihr hier sehen könnt. Die limitierte Edition des Pro-Controllers erscheint statt in einem matten schwarz, in "Titan-Finish"

Er wird mit allen PS4-Systemen kombinierbar sein. Die Tastenbelegung und Empfindlichkeit der Controllsticks kann User-spezifisch angepasst werden. Der Controller speichert bis zu vier Spielerprofile. Fortgeschrittene sollen ihr Profil per PC- oder MAC-Anwendung anpassen können, diese Anwendungen wurden jedoch nicht von SIEE getestet oder unterstützt. Außerdem soll es zur Ausbalancierung zwei Fächer für bis zu sechs Zusatzgewiche geben. Hinzu kommt ein drei Meter geflochtenes USB-Kabel (Typ C) und ein 3,5 Millimeter Headsetanschluss.

Die Rückseite des NACON-Controllers. Alle Tasten sind beliebig belegbar.

Dort kann das neue RIG-Headset von Plantronics angeschlossen werden, das speziell für den NACON-Controller entwickelt wurde. Die Klangqualität soll in Kombination der beiden Produkte optimal sein. Dazu gibt es einen zum Patent angemeldeter Audio-Adapter, der die Lautstärkeregelung vereinfachen soll.

Das neue RIG-Headset wurde speziell für den NACON-Controller entwickelt und trägt deshalb auch das NACON-Logo auf der Seite. Rechts der zum Patent angemeldete Adapter für eine vereinfachte Lautstärkeregelung.

Wie alle RIG-Headsets, ist auch die NACON-Edition perfekt für den professionellen E-Sport ausgelegt. Es besitzt fünfzig Millimeter Lautsprecher für einen erweiterten Frequenzzugang. Die Ohrpolster sind atmungsaktivem Stoff oder Mischmaterial, das angenehm anliegen und Umgebungsgeschräusche absolut ausblenden soll. Das Mikrofon ist abnehembar und schaltet sich beim Hochklappen selbst stumm. Isolierte Akustikkammern sollen da Verzerren von Geräuschen verhindern.

Der Preis für die Produkte soll vom Handel gestaltet werden und kann somit abweichend sein. Ab Oktober werdet ihr sie allerdings für voraussichtlich je 129,99 Euro erwerben können. Gebt ihr viel Geld für Gamer-Werkzeug wie Controller und Headset aus, um im Match einen Vorteil zu erlangen?