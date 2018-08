Desperados 3: Fortsetzung der Western-Reihe angekündigt

Für Fans des Wilden Westens gibt es tolle Neuigkeiten: In einer Pressemitteilung kündigt THQ Nordic das Echtzeit-Taktik-Spiel Desperados 3 an. Passend dazu gibt es einen humorvollen Trailer.

Desperados 3 im Ankündigungstrailer:

Das Entwicklerstudio Mimimi Productions zeichnete sich bereits für das bei Fans und Kritikern gleichermaßen beliebte "Stealth"-Spiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun aus und behält seine Finger mit ihrem neuesten Projekt gleich im Echtzeit-Taktik-Genre.

Spielerisch orientiert sich Desperados 3 vor allem an den ersten Ableger, Desperados - Wanted Dead or Alive. Ihr tretet in die Fußstapfen des bereits aus den Vorgängern bekannten Cowboys, John Cooper, und stürzt euch in der ISO-Perspektive mit bis zu vier weiteren Desperados in den staubigen Kampf um Leben und Tod.

Dabei gilt: Jede Mission kann mit einer Vielfalt an Lösungswegen abgeschlossen werden. Sorgfältige Planung und perfekt getimte Hinrichtungen sind der Schlüssel zum Sieg. Versprochen wird außerdem eine Reihe an klassischen Wildwest-Szenerien: Grenzstädte, Wüstenschluchten, Mississippi-Sümpfe und weitläufige moderne Städte bei Tag und bei Nacht sollen für ausreichend optische Abwechslung sorgen.

Um euch gegen Banditen und andere Gegnertypen behaupten zu können, stehen euch tödliche und nicht tödliche Angriffe zur Verfügung. Ob ihr euch heimlich anschleichen oder in einem tödlichen Shootout behaupten wollt, bleibt ebenso euch überlassen.

Desperados 3 soll im Laufe des Jahres 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Auf der Suche nach weiteren Echtzeit-Taktik-Games? In der Bilderstrecke werdet ihr fündig!