Spyro Reignited Trilogy: Simpel, altbacken und deshalb charmanter denn je

Für "PlayStation"-Nostalgiker dürfte Spyro Reignited Trilogy einer der Höhepunkte des Jahres sein. Die Freude über die baldige Veröffentlichung wurde allerdings ein wenig von einer Verschiebung (von September auf November) überschattet. Der 20-minütige Vorgeschmack auf der gamescom lässt uns hoffen, dass sich die verlängerte Wartezeit dennoch lohnen wird.

Der kleine Drache Spyro nimmt uns auf ein kurzes Abenteuer in drei kleine Welten mit. Zuerst geht es nach Stone Hill. Die grüne Weide dürften Fans bereits aus Spyro the Dragon kennen. Die Umgebung ist detailierter als im Original, dennoch bleibt der einfache Charme erhalten. Beim Umherrennen und Edelsteine sammeln treffen wir auf kleine, rundliche Schafe, die vor uns wegrennen - und sich genauso abfackeln lassen wie damals. Schneller als gedacht ist uns folglich auch der altbekannte Eierdieb in die Fänge geraten.

Im Gameplay-Trailer seht ihr, worauf ihr euch im November freuen könnt:

Auch mit der Sunny Villa aus Spyro 3 - Year of the Dragon machen wir Bekanntschaft. Das Gameplay wirkt flüssig, die Mechaniken natürlich eher simpel und aus heutiger Sicht altbacken. Doch ab und an müssen wir unsere Taktik überdenken und zwischen Tackle- und Feuer-Angriffen wechseln, je nachdem, welcher Gegner vor uns steht. Sportlich wird es auch, denn auch mit dem Skateboard lässt sich die Gegend wieder unsicher machen.

Könnt ihr euch noch an die coolen Skateboard-Tricks erinnern?

Schlussendlich geht es auch nach Idol Springs aus Spyro 2 - Ripto's Rage. Wir treffen auf Drachen, die in lustigen kleinen Sequenzen mit uns reden. Die Synchro und die Animationen sind charmant und erinnern uns an alte Tage. Unsere leuchtende Libelle steht uns wie immer zur Seite, wenn wir hölzerne Götzen umnieten müssen, die uns im Wege stehen.

Ob sich Spyro folglich wie erwartet spielt, erfahrt ihr voraussichtlich am 13. November. Freut ihr euch oder könnt ihr gerne auf den Drachen Spyro verzichten? Erzählt es uns in den Kommentaren!