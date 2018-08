Wie Publisher My.com auf der offiziellen Webseite bekanntgibt, wird das MMORPG Skyforge in Kürze mit einem "Battle Royale"-Modus erweitert, der allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen soll. Viele Fans zeigen sich durch die Ankündigung jedoch verärgert.

Das ist der Trailer zu Skyforge - Battle Royale:

Der neue Modus von Skyforge verbindet bewährte MMORPG-Komponenten erstmals mit dem beliebten "Battle Royale"-Konzept. Schauplatz stellt laut Angaben des Publishers eine "tödliche Virtual-Reality-Arena" dar, "die sich von dem aus Skyforge ursprünglich gewohnten Konzept der Unsterblichkeit der Spieler verabschiedet".

Ähnlich wie in Fortnite nimmt euer Charakter-Fortschritt im PVE-Modus keinen Einfluss auf den "Battle Royale"-Modus. Ihr könnt Skyforge - Battle Royale also ohne Bedenken und völlig kostenfrei vom Hauptmenü aus starten.

Durch zwölf unterschiedliche Spielerklassen, jede mit ihren eigenen Fähigkeiten, sollen Interessierte schnell ihren bevorzugten Spielstil finden. Nicht ganz "Battle Royale"-typisch geht es bei den Multiplayer-Gefechten jedoch nicht nur feindlichen Spielern an den Kragen, sondern auch anderen Kreaturen, die mit ihrem Tod nützlichen Loot, wie Rüstungen und Waffen, fallen lassen.

Der Ankündigungstrailer von Skyforge - Battle Royale findet auf Youtube dennoch wenig Anklang. Viele Fans scheinen vom "Battle Royale"-Hype übersättigt zu sein und fordern stattdessen, dass sich der Fokus der Entwickler weiterhin auf den PVE-Modus richten solle. So sollten sich die Entwickler darauf konzentrieren, ein besseres Matchmaking-System zu haben, bevor sie einem Trend hinterherrennen. Ein Nutzer wirft dem Spiel sogar vor, verzweifelt nach Spielern zu suchen.

Die Gratis-Erweiterung für Skyforge erscheint voraussichtlich am 28. August für PC, am 29. August für PS4 und am 30. August für Xbox One. Was haltet ihr von der Ankündigung seitens My.com? Könnt ihr gut und gerne auf einen weiteren "Battle Royale"-Ableger verzichten oder freut ihr euch schon auf das ein oder andere Mulitplayer-Gefecht?