Auf der laufenden gamescom 2018 ist Devil May Cry 5 nicht nur erstmals anspielbar. Zusätzlich zum Vor-Ort-Event hat Capcom einen neuen Trailer veröffentlicht, der ein weiteres Geheimnis gelüftet: Den Veröffentlichungstermin.

Der gamescom Trailer zu Devil May Cry 5:

Das Video zeigt die üblichen Stärken der Serie: Jede Menge Action, Komboattacken und flotte Sprüche, die den einen oder anderen Dämonen ziemlich schnell zur Weißglut bringen. Neu für Nero ist sein mechanischer Arm namens Devil Breaker, den es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Mit dem Overture Devil Breaker gibt es für Dämonen fiesen Schocker, während der Gerbera Devil Breaker auf intensive Hitze setzt, um anzugreifen, Projektile abzuwehren oder aber um Nero ein wenig weiter in die Luft zu befördern.

Dante hingegen ist fast der Alte, lediglich ein wenig in die Jahre gekommen. Das stört dem Dämonenjäger aber eigentlich so gar nicht, wenn er weiterhin sein Motorrad in zwei einzelne Waffen zerlegen kann, um Feinden das Fürchten zu lehren.

Wer darauf nun Lust bekommen hat, muss sich noch ein paar Monate gedulden. Devil May Cry 5 erscheint voraussichtlich am 8. März 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Habt ihr Lust auf ein neues Devil May Cry oder interessieren euch Dante und Nero herzlich wenig? Verratet uns doch eure Meinung zum neuen Serienteil in den Kommentaren!