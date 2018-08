Mit FIFA 19 möchte EA in diesem Jahr die "The Journey"-Trilogie zu ihrem vorläufigen Ende führen. Dabei wird jedoch nicht nur Alex Hunter eine große Rolle spielen, wie ein neuer Trailer verrät.

Hunter, Hunter und Williams als Dreier-Gespann für FIFA 19:

Erstmals im Story-Modus von FIFA werden gleich drei Charaktere im Mittelpunkt stehen: Alex Hunter wechselt in die spanische Liga zu Real Madrid und möchte sich unbedingt mit dem "Champions League"-Sieg krönen. Das möchte auch Danny Williams, der mittlerweile bei einem Top-Team der Premiere League unter Vertrag steht.

Komplettiert wird das Trio durch Alexs Halbschwester Kim Hunter, die es in die US-Nationalmannschaft geschafft hat. Ihr Ziel? Der Weltmeister-Titel der Frauen in Frankreich. Im Laufe der Geschichte werden alle drei Protagonisten vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt, um am Ende triumphieren zu können.

In FIFA 19 wird The Journey mit allen drei Handlungssträngen seine vorläufigen Höhepunkt erreichen. Ob EA auch in Zukunft den Story-Modus fortsetzen wird, ist derweil noch ungeklärt.

FIFA 19 erscheint voraussichtlich am 28. September 2018 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Freut ihr euch schon auf EAs Fußballsimulation? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!