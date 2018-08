Der ganze Hype um Dark Souls ist völlig an euch vorbeigegangen und doch verspürt ihr die Lust, die Rollenspielreihe nachzuholen? Dann hat Bandai Namco die passende Ankündigung für euch: Im Oktober wird die Dark Souls Trilogy erscheinen.

Einmal Dark Souls mit allem im Video:

Im Paket der Dark Souls Trilogy sind alle drei Spiele enthalten. Genauer gesagt handelt es sich um diese drei Versionen:

Das bedeutet, dass zudem alle Erweiterungen mit an Bord sind, um die vollständige "Dark Souls"-Erfahrung zu liefern. Die Dark Souls Trilogy erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 19. Oktober in einem passenden Steelbook. In den USA kostet die Version 79,99 US-Dollar.

Einen Preis für Europa hat Bandai Namco bislang noch nicht genannt.

Wer bislang nicht mit der Souls-Reihe in Kontakt gekommen ist, kann damit im Oktober die Aufholjagd beginnen. PC- und "Nintendo Switch"-Besitzer schauen jedoch bei der Trilogie in die Röhre.