Für Auto-Fans ist Amazons The Grand Tour ein nahezu absolutes Pflichtprogramm, nun könnte die Serie vielleicht auch für Rennspieler interessant werden. Mit einem ersten Video kündigen die Amazon Game Studios eine Videospielumsetzung für PlayStation 4 und Xbox One an.

Seht hier den Ankündigungstrailer:

Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sind nach der Absetzung der langjährigen Erfolgsserie Top Gear 2016 weitergezogen: Unter der Führung von Amazon arbeiten die drei seitdem am spirituellen Nachfolger The Grand Tour, dessen dritte Staffel für dieses Jahr geplant ist. Voraussichtlich zeitgleich wird das gleichnamige Rennspiel an den Start gehen.

The Grand Tour Game wird ein Episoden-Spiel, bei dem ihr die Szenen aus der Serie nachspielen könnt. Demnach erwarten euch laut Amazons Beschreibung die "unglaublichen Autos, exotischen Orte und absurden Herausforderungen" der Serie in einem Paket. Neben den Stimmen von Clarkson, Hammond und May ist außerdem ein Vier-Spieler-Splitscreen-Modus mit an Bord. Mit drei weiteren Freunden könnt ihr die Action auch im Split-Screen erleben.

Einen Veröffentlichungstermin haben die Amazon Game Studios noch nicht verraten. Möglicherweise liegt das daran, dass auch die dritte Staffel von The Grand Tour noch keinen genauen Starttermin hat, da es zusammen mit dieser erscheinen soll.

Ob The Grand Tour als Videospiel taugt, bleibt aktuell noch abzuwarten. Hättet ihr Lust darauf, einmal die Geschehnisse von Clarkson, Hammond und May nachzuspielen oder reicht euch die Serie? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!