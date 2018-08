Auf der E3 kündigten Bandai Namco und Dontnod ihren neuen Psycho-Thriller Twin Mirror an. Diese narrative Geschichte soll episodisch in drei Teilen erzählt werden, von denen der erste 2019 erscheinen soll. Auf der gamescom zeigen die Entwickler neue Infos zum Gameplay.

Twin Mirror: Willkommen in Basswood!

In Twin Mirror übernehmt ihr die Rolle des Enthüllungsjournalisten Sam. Der kehrt in seine Heimatstadt Basswood in West Virginia zurück, wo er einem verstorbenen Freund die letzte Ehre erweisen will. Eines Morgens wacht er in einem Hotelzimmer auf, orientierungslos und ohne Erinnerungen an die letzte Nacht. Sein Hemd ist blutdurchtränkt. Im Laufe der Geschichte helft ihr ihm dabei herauszufinden, was genau geschehen ist.

Auf der gamescom stellen die Entwickler zwei Gameplay-Aspekte vor, die euch ein besseres Bild von dem vermitteln, was euch in dem Spiel erwarten wird.

Um Sams Erinnerungen wiederherzustellen, werdet ihr viel in seinem Kopf unterwegs sein. Eine der Schlüsselfunktionen im Spiel ist nämlich Sams Gedächtnispalast, den ihr am Anfang des Spiels erstmal wieder intakt bringen sollt. So könnt ihr Stück für Stück Erinnerungen wachrufen und außerdem Hinweise und Szenarien aus der realen Welt kombinieren und durchspielen.

In Sams Kopf schlummert noch mehr: Seine innere Stimme, die ihn auf Schritt und Tritt begleitet.

Aber in Sams Kopf steckt noch mehr. Das zweite wichtige Gameplay-Element, das auf der gamescom vorgestellt wurde, ist das Double. Sams innere Stimme nimmt die Form einer sarkastischen, stilvollen Version seiner selbst an. Es ist nicht klar, ob dieses andere Selbst gute oder schlechte Absichten hat. Im Spielverlauf sollt ihr euch öfters zwischen dem Willen von Sam und dem Double entscheiden.

Beide Funktionen sollen eng mit der Geschichte verflochten sein.

Die erste Episode der Geschichte soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen, ein feststehendes Erscheinungsdatum gibt es aber noch nicht. Welchen Eindruck hinterlassen die bisheringen Infos bei euch?