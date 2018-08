PlayStation VR: Diese drei Spiele machen Hoffnung

Die Virtuelle Realität spielt auch auf der gamescom weiterhin eine Rolle, vor allem bei Sony. Der PlayStation-Konzern stellt vor Ort in Köln gleich drei vielversprechende Spiele für die PlayStation VR vor, die einen Blick wert sind.

Befindet sich bereits länger in Entwicklung: Blood & Truth

Blood & Truth

Sonys Studio in London arbeitet schon seit längerer Zeit an Blood & Truth, einer indirekten Fortsetzung des London-Heists aus PlayStation VR Worlds. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Ryan Marks, der seine Familie aus den Händen eines Bösewichts befreien möchte. Dafür benötigt es vor allem viel Feuerkraft, wie erste Spielszenen auf der gamescom zeigen. Mithilfe einer Pfeilanzeige bewegt ihr eure Spielfigur in zahlreiche Deckungen, von denen ihr aus dann die Gegner unter Beschuss nehmt.

Neben den Schießereien gibt es aber auch ein paar kleinere "Rätsel" zu lösen. Beispielsweise gilt es in einer Mission mithilfe von Videokameras einen unbewachten Durchgang im Gebäude zu finden. Blood & Truth macht dabei vor allem optisch eine bislang überzeugende Figur. Erscheinen soll das Spiel voraussichtlich noch dieses Jahr exklusiv für die PlayStation VR.

Astro Bot - Rescue Mission

Weniger bleihaltig wird es in Astro Bot - Rescue Mission, einem Spin-Off des auf der PlayStation 4 vorinstallierten The Playroom. Spielerisch erwartet euch auf dem ersten Blick ein klassisches 3D-Jump'n'Run, bei dem ihr jedoch mithilfe der PlayStation VR zum Beobachter werdet. Ihr blickt also in die jeweilige Szenerie hinein, anstatt sie aus der First-Person-Perspektive zu erleben.

Astro Bot - Rescue Mission im verspielten Ankündigungstrailer:

Dieser Umstand erlaubt den Entwicklern ein paar interessante Kniffe. In einigen Leveln gilt es sich zum Beispiel vorzubeugen, um hinter bestimmte Levelwände zu schauen, die wiederum des Rätsels Lösung sein können. An anderer Stelle müsst ihr eurem kleinen Roboter-Protagonisten erst ein paar Sprungplattformen bauen, damit er weiter vorankommt. Fans von Jump'n'Runs sollten Astro Bot - Rescue Mission auf jeden Fall im Auge behalten, wenn es am 4. Oktober erscheint.

Firewall - Zero Hour

Das dritte Spiel im Bunde ist Firewall - Zero Hour, welches bereits am 28. August für die PlayStation VR erscheint. Im Taktik-Shooter tretet ihr mit bis zu drei weiteren Spielern gegen ein anderes Team an. Das Angreifer-Team muss hierbei bestimmte Firewalls umgehen, einen Laptop lokalisieren und einen Hack starten. Die Verteidiger wollen das natürlich verhindern.

Sehenswert: Firewall - Zero Hour im Gameplay-Trailer

Fans von etwas ruhigeren Shootern wie Rainbow Six - Siege oder SWAT 4 dürfen sich auf Firewall - Zero Hour freuen. Hier geht es schließlich ausnahmsweise nicht nur darum, besser schießen zu können als der Gegner.

Auf der gamescom 2018 zeigt sich, dass Sony die PlayStation VR noch lange nicht aufgegeben hat. Vielversprechende Entwicklungen wie die drei vorgestellten Spiele dürften dabei helfen, dass sich die Technik weiter etabliert.