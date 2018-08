Wer während der gamescom das ein oder andere Schnäppchen abstauben möchte, hat jetzt die Chance dazu. Wenn ihr drei Games bei Media Markt kauft, zahlt ihr einen Festpreis und könnt damit ordentlich sparen.

Schon gesehen? NVIDIA stellt seine neue Grafikkartenserie in einem eindrucksvollen Trailer vor:

Die gamescom in Köln öffnet heute für alle Besucher ihre Tore, nachdem der gestrige Tag ausschließlich für Fachbesucher, Besitzer einer Wildcard und die Presse gedacht war. Gerade zu dieser Zeit werben Händler gerne mit besonderen Gaming-Aktionen und auch dieses Jahr gibt es wieder ordentlich Potenzial, um das Portemonnaie zu schonen.

So ergreift die Handelskette Media Markt die Chance und lässt euch im Online-Shop die Wahl, gleich drei Spiele in den Warenkorb zu legen und am Ende den Festpreis von 79 Euro zu bezahlen. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen aktuellen AAA-Spielen wie Call of Duty – WW2, Overwatch, Onrush und weiteren Spielen, die in den letzten Jahren erschienen sind. Dabei könnt ihr frei entscheiden, ob ihr euch bei der Software für die PlayStation 4, Xbox One oder den PC entscheidet.

Diese Aktion läuft vom 22. August bis zum 2. September 2018 ausschließlich im Online-Shop von Media Markt und kann euch den einen oder anderen Euro einsparen – die Rückgabe funktioniert allerdings nur, wenn ihr alle drei Spiele wieder abgebt.

Eine gute Aktion von Media Markt im Rahmen der gamescom? Welche drei Spiele würdet ihr euch aussuchen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Schreibt es gerne in die Kommentare.