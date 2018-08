Auf Resetera postete der User Kyoufu Bilder des PlayStation-Updates 6.0, welches die Suche nach Spielen im PlayStation-Store optimieren soll. Die Community kann es kaum erwarten. Der Resetera-Nutzer ist einer von wenigen Beta-Testern.

Neues von der gamescom: Der Gameplay-Trailer zum VR-Spiel Firewall- Zero Hour

Viele sind von der derzeitigen Suche, in der jeder Buchstabe einzeln ausgewählt wird indem ihr in einer Säule hoch und runterscrollt, sehr genervt. In der neuen Anwendung könnt ihr die Buchstaben in einem Tastatur-förmigen Format auswählen. Außerdem gibt es neue Kategorien von Suchbegriffen.

Ihr könnt zum Beispiel nach dem Publisher suchen können, wie ihr hier seht:

Hier zeigt der User, dass es auch die Option gibt, nach dem Genre zu suchen: Oder wie immer direkt nach dem Namen des Spiels: Die Community freut sich riesig über dieses Update, lässt es sich aber nicht nehmen ein paar zynische Kommentare zu schreiben, weil das Update so lange auf sich warten lies.

"Das wird auch Zeit. Ich habe den Säulen-Suchstil gehasst." "Oh mein Gott, es ist ein Wunder." "Verrückt, dass es so lange gedauert hat."

Wann das Update kommen soll, schreibt der User nicht in seinem Post.

Das letzte Update ist schon eine ganze Weile her. Wie fändet ihr es, wenn es wirklich kommen würde und seid ihr auch so genervt von dem derzeitigen Suchstil, wie die Resetera-Community?